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7500 زائر للحديقة النباتية بأسوان خلال عيد الفطر

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7500 زائر للحديقة النباتية بأسوان خلال عيد الفطر 7500 زائر للحديقة النباتية بأسوان خلال عيد الفطر

التحرير

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استقبلت الحديقة النباتية الاستوائية الشهيرة بأسوان، خلال أيام عيد الفطر المبارك نحو 7500 زائر من المواطنيين، حيث عكفوا على الاستمتاع بطبيعتها الخلابة.

صرح بذلك الدكتور رمضان محمد مدير عام حديقة النباتات باسوان، قائلًا: إن "الأعداد التي اسقبلتها الحديقة، تعد هي الأعلى للحديقة منذ بداية فصل الصيف".

وأشار "المسؤول" إلى أنه خلال اليوم الأول للعيد، استقبلت الحديقة نحو 500 زائر، و4 آلاف فى اليوم الثانى، و3 آلاف في اليوم الثالث، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تأتي وفقًا لأعداد تذاكر دخول الزائرين للحديقة ولا تشمل الأطفال الذين يقل أعمارهم عن خمس سنوات.

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وأوضح أن الحديقة النباتية تحظى بإقبال كبير من جميع أهالي محافظة أسوان خلال أيام العيد فى ظل شهرتها العالمية والسياحية التي تضم مئات الأشجار الاستوائية النادرة.

وتابع مدير عام الحديقة، أن الحديقة مستعدة لاستقبال زوارها من السائحين الأجانب خلال الموسم السياحي القادم باعتبارها أحد أهم المزارات الموجودة على خريطة البرامج السياحية بالمحافظة.

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التحرير

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