البرلمان العربي يعقد جلسته الأخيرة بدور الانعقاد الأول بالقاهرة

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يعقد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جلسته السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني الاربعاء المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتسبق جلسة البرلمان اجتماعات لجانه الدائمة الأربع يومي الاثنين والثلاثاء 3 و 4 يوليو المقبل، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تقريرًا بشأن مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، والتداول حول الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مناقشاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، وتستعرض تقريرًا حول متابعة مستجدات إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومواقف التنفيذ في الدول العربية، وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي.

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ويتضمن جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مبادرة رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي، واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، إلى جانب قضايا حقوق الإنسان خاصة في مناطق الصراع في الوطن العربي.

فيما تتناول لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقريراً حول مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، وتقرير اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور مبدئي لمشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، وكذا تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور للنهوض باللغة العربية.