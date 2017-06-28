وزير النقل يتفقد شبكة الطرق بكفر الشيخ قبل زيارة السيسي

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كتب: عمرو الشامي

استقبل محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، بديوان عم المحافظة، اليوم الأربعاء، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، لتفقد عدد من مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة.

ومن المقرر أيضًا أن يتفقد وزير النقل كباري ترعة الرشيدية ومصرف زغلول، وكوبري مصرف كتشنر، روافد الطريق الدولي، ومحطة السكة الحديد بكفر الشيخ، ومناقشة تطوير طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج.

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حضر اللقاء محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والمهندس سامى فرج، رئيس قطاع التنفيذ والمناقة بهيئة الطرق، والمهندس السيد عبد المجيد، رئيس هيئة الطرق والكبارى بكفرالشيخ، وعدد من قيادات وزارة النقل ومحافظة كفر الشيخ.

تأتي هذه الزيارة قبيل زيارة الرئيس السيسي للمحافظة المرتقبة أول شهر يوليو المقبل لافتتاح عدد من المشروعات القومية.