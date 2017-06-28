فؤاد الدواليبي عن حل «البناء والتنمية»: طارق الزمر السبب

التحرير

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قال فؤاد الدواليبي، أحد مؤسسي الجماعة الاسلامية ، إن القطاع العريض من بين أبناء الجماعة الإسلامية فى المحافظات مازال يسير وبقوة على مبادئ مبادرة الجماعة فى التسعينيات، وذلك بتفعيل أسس المحافظة على نسيج الوطن، ورفض العنف بكل أشكاله وصوره، إلا أشخاص معلومة للجهات المعنية .

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، أكدت فى بيان رسمى لها، أنها قررت إحالة أوراق حزب البناء والتنمية ،الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، إلى المحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لحله، لمخالفة الحزب البنود الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011.

وأكد الدواليبي فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن مخاطبة لجنة شئون الأحزاب للمحكمة الإدارية العليا بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، جاء نتيجة للخطاب الدموى الذى تبناه بعض قيادات الحزب في اعتصام رابعة والنهضة.

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وأوضح الدواليبي، أن طارق الزمر خالف مبادى لجنة شئون الأحزاب، ويعتبر السبب الرئيسى فى حل الحزب، بصفته أحد قيادات الحزب، وأنه لا يليق ولا يجوز قانونا أن تخرج قيادات حزب سياسى، لحث المواطنين على التصدى للدولة .

وتابع قائلا : " إن حزب البناء والتنمية خالف مبادئ لجنة شئون الأحزاب، وطبيعة عمل الأحزاب السياسية، كما أن استقالة الزمر جاءت متاخرة، معلنا أن جميع أبناء الجماعة سواء المنضمين لها أو المنشقين عنها سينتظرون القرار النهائي للمحكمة وذلك لان الجميع كان يأمل فى أن يكون الحزب بادرة أمل فى إنخراط شباب الجماعة فى العمل السياسى".