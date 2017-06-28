مسؤول عن ميل عقار بالأزاريطة: محصلش وإخلاء السكان إجراء احترازي

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أخلت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية عقارين من السكان بمنطقة الأزاريطة، حرصا على حياة السكان بعد وقوع ميل في أحد العقارات المواجهة لهما.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية؛ إنه تم إخلاء العقارين رقم ٢١ و ٢٣ المقابل للعقار المائل بشارع الخشخاني بمنطقة الأزاريطة من السكان، وذلك عقب ورود بلاغا للحي بالاشتباه فى حدوث ميل طفيف بالعقار، لافتا أنه إجراءا احترازيا، حرصا على حياة وأمن وسلامة سكان العقار، موضحا أنه تم وضع حواجز أمنية محيطة للعقار لتنبية المارة.

ونفى المهندس على مرسي رئيس حي وسط؛ حدوث أي ميل بالعقار المقابل للعقار المائل بشارع الخشخاني وذلك عقب ورد بلاغ للحي بحدوث ميل فى العقار.

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قال " مرسي" بأنه توجه إلى العقار بمجرد ورود البلاغ للحي بمصاحبة حكمدار شرق ومأمور قسم باب شرق، ورجال الحماية المدنية، وتبين أن العقار مازال على حالته منذ أن مال عليه العقار المقابل له، ولا يوجد أي ميل بالعقار.

وأضاف رئيس الحي أنه تم الإخلاء كإجراء احترازي للحفاظ على أمن سكان العقار ما عدا أسرة بالدور الرابع عشر رفضت الخروج، كما تم وضع حواجز أمنية حول العقار.