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خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالأقصر

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مصراوي Masrawy

خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالأقصر

12:56 م الأربعاء 28 يونيو 2017

خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالأقصر

مديرية أمن الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

وضعت مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات المحافظة بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، تحت إشراف اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر.

وتتضمن الخطة، تشديد الإجراءات الأمنية حول جميع المنشآت الشرطية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين، ونشر العناصر السرية والرسمية لمتابعة حركة الشارع أولاً بأول.

كما تشتمل الخطة، على الدفع بمزيد من القوات حول المناطق الأثرية والسياحية، وشركات الكهرباء والمياه، ومحطة السكة الحديد والمطار، ودور العبادة المسيحية والإسلامية، والتأكيد على اليقظة التامة لرجال الأمن لمواجهة أية تهديدات.

وتحتوي كذلك على توسيع قاعدة الاشتباه وتسيير حملات أمنية متكررة طوال 24 ساعة لتأمين مناطق التوتر العائلي، والقضاء على البؤر الإجرامية وجمع الأسلحة غير المرخصة، إلى جانب تشديد إجراءات التفتيش للأفراد والسيارات، من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والداخلية ومداخل ومخارج المحافظة، والتدقيق في هويات القادمين والمغادرين.

وشدّد مدير الأمن، على مواجهة كافة دعاوى الخروج على القانون من أية جهة، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن في حالة يقظة كاملة.

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