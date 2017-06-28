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تجديد حبس عامل قتل نجله في السويس

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس عامل قتل نجله في السويس

12:55 م الأربعاء 28 يونيو 2017

تجديد حبس عامل قتل نجله في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة فيصل والجناين، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، تجديد حبس عامل قتل ابنه، بعد أن اعتدى عليه بالضرب، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

وقال المتهم "عبدالعاطي. ا"، أمام قاضي التحقيق، إن ابنه المجني عليه "محمد"، كان سيئ السلوك، وغير منضبط في دراسته، واعتاد على الهرب من المنزل، ومصاحبة رفقاء السوء، مضيفًا أنه كان يؤدبه بالزجر مرة، والضرب مرة أخرى، لتقويمه لكنه لم يستجب لذلك.

"سافرت به لأقاربنا خارج السويس، وتركته هناك لأبعده عن أصحاب السوء".. يقول الأب المتهم، مضيفًا أن ذلك كان قبل عيد الفطر المبارك، على أن يعود ويحضره بعد العيد، لكنه فوجئ باتصال من أحد أقاربه، يخبره أن ابنه سرق من مبلغًا ماليًا، وهاتفًا محمولًا، واختفى.

وقال الأب إن ابنه عاد ثاني أيام العيد، لمنزل الأسرة بقرية "الهيشة" بالقطاع الريفي، وأفرغ عليه غضبه، وإنهال عليه ضربًا بيديه، وفوجئ عقب ذلك بوفاته.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن فحص المعاينة المبدئية لجثة المجني عليه، كشفت عن وجود كدمات وجروح سطحة خفيفة، ولم توجد آثار ضرب بأدوات حادة أو أجسام صلبة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، الاثنين الماضي، ثاني أيام العيد إخطارًا بالواقعة، وألقت مباحث قسم الجناين القبض على المتهم.

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