رصاصات للمسؤولين ومشانق للقتلة.. تعرف على تاريخ اغتيالات رموز الدولة المصرية

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لم تعتد مصر على مشهد جرائم الاغتيال السياسي إلا في مطلع التسعينيات، وذلك بعد قرن من مقتل قائد الحملة الفرنسية في مصر "كليبر" بحديقة منزله على يد الشاب السوري، سليمان الحلبي، عام 1800م، فلم يكن هذا المشهد مألوفًا للشعب المصري الذي ظل لفترات طويلة تحت حكم الأجانب، ولكن مع زيادة التناحر السياسي بين المعارضة والقصر الملكي، ظهر هذا النوع من التصفية الجسدية لرموز الدولة المصرية، واستمر حتى هذا اليوم أداة لتسوية الصراع بين المتناحرين والقائمين على إدارة شؤون البلاد.



"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي قائمة الاغتيالات السياسية للمسؤولين المصريين على مدار ما يزيد على مئة عام.

بطرس غالي.. 1910

في ظهر يوم 20 فبراير من عام 1910م، خرج رئيس وزراء مصر آنذاك، بطرس غالي، من مكتبه بمرافقة كل من: حسين رشدي، وزير الحقانية "العدل"، وفتحي باشا زغلول، وعبد الخالق ثروت، النائب العمومي، وما إن همّ رئيس الوزراء بدخول سيارته حتى دوت 6 رصاصات، استقرت ثلاث منها في جسد بطرس غالي باشا، الذي تم نقله إلى المستشفي، وهناك أجروا له عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف، ولكنه فارق الحياة في نفس اليوم.

تمكن الحراس من إلقاء القبض على القاتل ويدعى "إبراهيم ناصف الورداني"، 24 سنة، مؤسس جمعية التضامن الأخوي، التي كانت تشترط على من ينضم إليها أن يكتب وصيته، وكان قبل ذلك عضوا في جمعية مصر الفتاة، كما تبين أنه عضو في الحزب الوطني، و في يوم 12 مايو 1910م صدر الحكم بإحالة أوراق المتهم إلي المفتي، وتم إعدامه يوم 28 يونيو 1910م.



أحمد ماهر.. 1945

تولى أحمد ماهر رئاسة وزراء مصر عام 1944 خلفا لمصطفى باشا النحاس، حيث تعرض "ماهر" لموقف حرج بعد إعلانه دخول مصر الحرب ضد دول المحور، وهاجمه حزب الوفد والملك فاروق بانتقادات شديدة، وأشيع عنه أنه تابع للإنجليز، وفي 24 فبراير 1945 اجتمع نواب البرلمان لبحث مسألة إعلان مصر الحرب على ألمانيا واليابان، تمهيدًا لاشتراكها في مؤتمر سان فرانسيسكو، وبعد إلقاء أحمد باشا ماهر البيان في مجلس النواب، وفي أثناء اجتيازه للبهو الفرعوني أطلق عليه محام شاب اسمه محمود العيسوي الرصاص فأصابه إصابة أودت بحياته.

وفي يوم 18 سبتمبر عام 1945 تم اقتياد محمود العيسوي إلى حبل المشنقة، وقبل وضع "الطاقية السوداء" على رأسه قال: "أنا لا يهمنى إلا حكم التاريخ، وأرجو من الصحفيين ألا يشوهوا سمعتى كما شوهوا القضية، وكلمتى لهم ألا تفتروا على ميت"، وفق ما ورد في كتاب "نضال شعب مصر 1798 - 1956"، للمؤلف محمد عبد الرحمن حسين.



أمين عثمان.. 1946

في مدخل إحدى عمارات شارع عدلي، يوم 5 يناير 1946، دوت عدة طلقات من الرصاص لتنهي حياة أمين باشا عثمان، وزير المالية المصري حينها، وفر القاتل بفعلته هاربًا إلى ميدان الأوبرا، حيث أطلق الرصاصات الطائشة ليمنع الناس من تتبعه، وبعدما فشل في ذلك ألقى قنبلة يدوية، فكف الآخرون عن ملاحقته، وكان الجانى هو الشاب حسين ابن توفيق بك أحمد، وكيل وزارة الحربية، كما اتهم فيها أيضا الرئيس الراحل أنور السادات، وترددت أقوال حينها تفيد أن القصر الملكي كان وراء حادث الاغتيال.



أحمد الخازندار.. مارس 1948

من الشخصيات التى سجلت اسمها فى تاريخ الاغتيالات فى مصر القاضى أحمد الخازندار، نظرا لكونه كان ينظر فى قضية أدين فيها أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وفى 22 مارس 1948 خرج "الخازندار" من منزله متجها إلى محكمته وبحوزته أوراق قضية تفجيرات سينما مترو المتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين، وما إن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين من المنتمين لجماعة الإخوان وهما: حسن عبد الحافظ، ومحمود زينهم يطلقان عليه وابلا من الرصاص، فسقط صريعًا في دمائه.

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محمود فهمي النقراشي.. ديسمبر 1948

محمود فهمي النقراشي هو أشهر من تولي رئاسة الوزراء في مصر قبل ثورة الضباط الأحرار، نظرًا لارتباط اسمه بأحداث شهيرة، منها حادثة كوبري عباس، وهو من قام أيضًا بإصدار قرار حلّ جماعة الإخوان المسملين في 8 ديسمبر 1948م، وقد أوغر هذا القرار صدر شباب الجماعة، فقام شاب يرتدي ملابس ضابط شرطة بإطلاق رصاصتين على النقراشي باشا وهو في طريقه إلى مصعد مبنى وزارة الداخلية صباح يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 1948م.

أُلقي القبض على القاتل "عبد المجيد أحمد حسن"، طالب بكلية الطب البيطري الذي اعترف بجريمته وبررها بتقاعس "النقراشي" عن القيام بأي عمل إيجابي للحفاظ على وحدة مصر والسودان، وتهاونه في قضية فلسطين، وقراره بحل جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم حُكم عليه بالإعدام شنقًا، وعلى زملائه الخمسة بالسجن مدى الحياة.



يوسف السباعي.. 1978

فى يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 1978، وصل يوسف السباعى، وزير الثقافة المصرى آنذاك، إلى العاصمة القبرصية "نيقوسيا"، على رأس الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر التضامن "الأفرو آسيوى" السادس، وفي صباح يوم السبت نزل "السباعي" من غرفته بفندق هيلتون، متوجهًا إلى قاعة المؤتمر بالطابق الأرضى، وكان المؤتمر قد بدأ بالفعل، ولكن توقف الوزير المصري أمام منفذ بيع الكتب والجرائد المجاور لقاعة المؤتمر، وحينها أطلقت عليه 3 رصاصات أصابته فى مقتل ففارق الحياة، وسرعان ما تناقلت وكالات الأنباء الخبر الذي أحدث ضجة في مصر، وتبين بعد ذلك أن القاتلين هما شابان أحدهما فلسطيني والآخر عراقي، تذمرا من سفر الوزير المصري مع الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل لتوقيع اتفاقية السلام.

أنور السادات.. 1981

في يوم 6 أكتوبر 1981، وأثناء حضور الرئيس الراحل أنور السادات للعرض العسكري بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر 73، تلقى "السادات" رصاصات الغدر على يد مجموعة من المنتمين لتنظيم الجهاد، وهو جالس بالمنصة وإلى جواره كل من حسني مبارك، نائبه، والمشير أبو غزالة، وزير الدفاع آنذاك، فتم نقله على الفور بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى المعادي العسكري، والذي وصله مفارقًا الحياة.



إيهاب الشريف.. 2005

في يوليو 2005 أعلنت "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"، التي يقودها الأردني المتطرف أبو مصعب الزرقاوي، في بيان، قتلها لرئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق، السفير إيهاب الشريف، 51 عامًا، الذي اختطفته من أحد شوارع بغداد، وبرر البيان قتل السفير المخطوف بأن "سجون مصر مليئة بالمجاهدين والمحاكم المصرية التي تحكم بغير ما أنزل الله، حكمت على كثير من الموحدين بالإعدام منهم شيخنا أيمن الظواهري"، وكان حينها الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.



هشام بركات.. 2015

في سابقة هي الأولى من نوعها، تمكنت العناصر الإرهابية من اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، في 29 يونيو 2015، أمام منزله بمنطقة "مصر الجديدة"، وذلك أثناء اتجاهه إلى مكتبه، وتعد تلك العملية هي أول عملية اغتيال لنائب عام في مصر.