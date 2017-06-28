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بعد حبس سحر الهواري.. الجبلاية ترفض إعادة فتح الترشح للمقعد النسائي

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بعد حبس سحر الهواري.. الجبلاية ترفض إعادة فتح الترشح للمقعد النسائي بعد حبس سحر الهواري.. الجبلاية ترفض إعادة فتح الترشح للمقعد النسائي

التحرير

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اعترض عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، على إعادة فتح باب الترشح لمقعد المراة داخل المجلس بعد استبعاد سحر الهواري.

واقترح هؤلاء الأعضاء إلغاء مقعد المرأة على أن يكون من حقها الترشح لرئاسة أو عضوية الاتحاد دون أن يكون هناك مقعدا مخصصا لها.

جاء ذلك عقب استبعاد سحر الهواري من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد صور حكم من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بحبس سحر وحازم الهواري، عضوي المجلس.

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وكانت سحر الهواري قد فازت بمقعد المرأة في الانتخابات الأخيرة، قبل أن يتم استبعادها من المجلس الحالي، ليكون اتحاد الكرة مُطالبًا بفتح باب الترشح على مقعدها مجددا، وهو ما يعترض عليه بعض أعضاء المجلس ويطالب بإلغاء مقعد المرأة من الأساس، على أن يكون الباب مفتوحاً للعنصر النسائي بالترشح على أي مقعد فى الجبلاية.

 

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التحرير

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