أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أردوغان: تركيا على استعداد لعمل عسكري جديد شمال سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان: تركيا على استعداد لعمل عسكري جديد شمال سوريا

12:29 م الأربعاء 28 يونيو 2017

أردوغان: تركيا على استعداد لعمل عسكري جديد شمال سوريا

أنقرة- أ ش أ:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لعمل عسكري جديد في شمال سوريا وإلحاق الرقة ومنبج بمنطقة مسئوليتها ضمانا لأمن الحدود التركية.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" ، اليوم الأربعاء "نحن على استعداد تام للعمل العسكري لدى شعورنا بأدنى خطر قد يهدد بلادنا".. مسيرا الى أن سوريا تشهد في الوقت الراهن عمليات سلبية وإذا تمخض عن هذه العمليات أي خطر يهدد أمن حدودنا سوف نرد كما فعلنا خلال عملية درع الفرات.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه حيال تواطؤ شركاء استراتيجيين لأنقرة مع الإرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري المتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية الناشطة شمال سوريا.

وكانت مصادر عسكرية تركية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الجيش التركي قصف مواقع لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا.

يذكر أن الجيش التركي كان قد أرسل خلال الساعات والأيام الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية في ولاية كيليس التركية المحاذية للحدود السورية وإلى منطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي والمحاذية لمنطقة عفرين وتشمل تلك التعزيزات دبابات وناقلات جند ومدافع وآليات مدرعة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر أمنية : مقتل 3 جنود أتراك في هجوم إرهابي شرقي البلاد

    مصادر أمنية : مقتل 3 جنود أتراك في هجوم إرهابي شرقي البلاد

    أخبار
  • الكرملين: التهديدات الأمريكية للحكومة السورية غير مقبولة

    الكرملين: التهديدات الأمريكية للحكومة السورية غير مقبولة

    أخبار
  • تركيا تكثف ملاحقتها لمعارضي نظام أردوغان في ألمانيا

    تركيا تكثف ملاحقتها لمعارضي نظام أردوغان في ألمانيا

    أخبار
  • مقتل 30

    مقتل 30 "داعشيا" خلال اشتباكات في سوريا

    أخبار

إعلان

80b9dfd72e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​