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الداخلية تمنع راحات الضباط في 30 يونيو.. ومصدر: تعزيز جميع الخدمات

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مصراوي Masrawy

الداخلية تمنع راحات الضباط في 30 يونيو.. ومصدر: تعزيز جميع الخدمات

12:09 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الداخلية تمنع راحات الضباط في 30 يونيو.. ومصدر: تعزيز جميع الخدمات

كتب- فتحي سليمان:

وضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطة لتأمين جميع المنشآت الحيوية، والميادين العامة والطرق السريعة، استعدادًا للاحتفال بالذكرى الرابعة لـ ٣٠ يونيو، وأعلنت الوزارة حالة الاستنفار القصوى.

وأصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية قرارًا بتعزيز جميع الخدمات على مستوى الجمهورية وإلغاء راحات الضباط وإجازاتهم- بحسب مصدر أمني.

وأكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، إن الأمن سيتعامل بكل حسم مع أشكال الخروج عن القانون، ومواجهة أي دعوات من شأنها تكدير السلم والأمن.

وترتكز خطة تأمين ذكرى 30 يونيو على عدة محاور أهمها تعزيز التواجد الأمني في جميع انحاء البلاد، والمناطق الحيوية، وزيادة عدد الكمائن الثابتة والمتحركة، ورفع حالة التأهب في الكمائن الأمنية الحدودية والمتطرفة، وتشديد التأمين على مداخل ومخارج المحافظات، والكتل السكانية، وتمشيط السيارات التي تمر بمحيط الأكمنة الأمنية وكذلك تعقيم الكنائس والسفارات والوزارات والمصالح الهامة والشرطية.

ونسقت وزارة الداخلية؛ مع القوات المسلحة؛ لتأمين احتفالات الشعب بذكرى 30 يونيو، والإطاحة بحكم جماعة الإخوان، كما ارتكزت خطة تأمين البلاد على نقل السجناء شديدي الخطورة من سجون المراكز إلى السجون العمومية.

وفي القاهرة كلف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لكافة المنشآت الهامة والحيوية، كإجراء احترازي دوري، لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية، وقوات الانتشار السريع على الطرق وداخل المدينة، بالاشتراك مع وحدة قوات حماية المواطنين التابعة للقوات المسلحة، والتي تجوب كافة أرجاء العاصمة؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين.

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مصراوي Masrawy

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