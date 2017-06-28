"إسماعيل" يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو

كتب- محمد غايات:

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء في نص البرقية:"يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهاني مقرونةً بأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو المجيدة".

وأضافت:"في هذا اليوم الفارق، خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضًا من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ ميادين مصر المحروسة في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات في العصر الحديث، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل".

وتابعت:"وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم"، خاتمًا:"وكل عام وسيادتكم بخير".

وأعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، غدًا الخميس، إجازة رسمية، بدلًا من الجمعة، الموافق الـ 30 من يونيو.