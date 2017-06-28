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الأرصاد : موجة حارة تبدأ غدًا..والقاهرة تسجل 39

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مصراوي Masrawy

الأرصاد : موجة حارة تبدأ غدًا..والقاهرة تسجل 39

12:13 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الأرصاد : موجة حارة تبدأ غدًا..والقاهرة تسجل 39

كتبت- مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس ارتفاعًا تدريجياً غداً في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وكما توقعت وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء، أن تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وأضاف بيان الهيئة، أن يكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 39 

الإسكندرية 24 31

مطروح 22 30 

بورسعيد 24 32 

دمياط 25 33 

بلطيم 24 33 

الإسماعيلية 23 39 

السويس 24 40 

العريش 20 35 

نخل 16 36 

طابا 19 37 

الغردقة 28 40 

شرم الشيخ 30 41 

رفح 19 34 

كاترين 22 35 

سيوة 24 40 

المنيا 25 39

سوهاج 26 40 

الأقصر 27 44

أسوان 30 45

قنا 27 43

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