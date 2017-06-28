زكريا : الأعلى للإعلام انتهى من تقرير تجاوزات دارما رمضان

كتبت - هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، رئيس لجنة الضوابط بالمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس انتهى من التقرير النهائي لرصد التجاوزات ب" دراما رمضان" والذي أعدته لجنة من الخبراء من خلال متابعة الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان.

وأضاف زكريا لمصراوي، أنه كان من المقرر عقد اجتماع المجلس وعرض التقرير، اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله بسبب إجازة العيد وسيتم عرضه في اجتماع المجلس الأربعاء المقبل..

وعن مخالفة الأعمال لمعايير العمل الإعلامي، أشار زكريا إلى أن تطبيق الكود الأخلاقي في 15 يونيو الحالي ساهم في تقليل حدة الخروج عن المعايير الموضوعة في المحتوى الإعلامي، وهو ما سيجعل التقرير النهائي مختلفًا في شكله.

ولفت إلى أن الكثير من الأعمال التزمت بالمعايير منذ تطبيق الكود وبدأت في إعادة تقويم المحتوى المقدم من خلال الإشارة إلى الفئات العمرية التي ينبغي ألا تشاهد المحتوى وحذف بعض الأجزاء من المحتوى.

وفيما يخص العقوبات، أوضح زكريا أنه سيتم مراعاة أن بعض الأعمال تم الانتهاء من تصويرها وتسويقها قبل تشكيل المجلس وتطبيق الكود الأخلاقي، وستشمل العقوبات المحتوى المقدم والمؤسسة التي يقدم من خلالها إعمالا بالمادة 26 من قانون 92 لسنة 2016 والخاصة بتنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، والتي يقع في إطارها فرض عقوبات على المؤسسة ومنع العمل من البث لفترة مؤقتة أو دائمة.

وعن الأعمال التي شهدت مخالفات واضحة، قال زكريا إن برنامج "رامز تحت الأرض" كان أكثرها من حيث الخروج عن اللياقة والاستهانة بالمعايير.