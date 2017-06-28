الأهالي والقوات العراقية يطاردون عناصر داعش في الساحل الأيسر من الموصل

الموصل(العراق)- (د ب أ ):

أفادت مصادر أمنية وشهود عيان اليوم الأربعاء، بأن الأهالي في مدينة الموصل تطارد عناصر داعش في الأحياء والمناطق المحررة وتسليمهم الى القوات العراقية .

وقال العميد الركن وآثق الحمداني قائد شرطة نينوى ، في تصريح صحفي ، إن قوات "طواريء شرطة نينوى ألقت القبض على كل من رعد سلطان عواد، يعمل في ولاية الجزيرة وهو مصاب أثناء قتاله في الساحل الأيمن، وجياد عيسى علي، يعمل في كتيبة الاقتحامات بعد تسللهم من الجانب الأيمن الى منطقة حي الصديق شمال شرقي الموصل في الساحل الأيسر للمدينة".

من جانب آخر ، أفاد شهود عيان بأن أهالي حي الميثاق جنوب شرقي الموصل أحرقوا حافلة واعتقلوا صاحبها المنتمي لتنظيم داعش وقاموا بتسليمه للقوات الأمنية في المنطقة فيما اعتقلوا احد عناصر التنظيم بعد مطاردة حيث كان متخفيا داخل أحد المنازل في حي البكر شرقي الموصل وقاموا بتسليمه للقوات الأمنية.

وأوضح الشهود أن سكان حي التنك غربي الموصل مازالوا يعلقون على عمود وبشكل عكسي أحد عناصر داعش ممن قتلوا في الهجوم على الحي الأحد الماضي.

وعلى صعيد اخر ، أكملت قوات الشرطة الاتحادية تحرير المحور الموكل اليها في شارع الفاروق وتحرير جامع العمرية وأحياء الجزء الشرقي والتقدم إلى الاحياء غربي شارع الفاروق بينها جامع عمر الاسود وراس الكور ودكة بركة وبقية الاحياء ضمن الموصل القديمة.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة الليلة الماضية اتمام تحرير 50 بالمئة من أحياء الموصل القديمة وانها تواصل عملياتها في الجزء المتبقي منها.

وتخوض القوات العراقية قتالا عنيفا مع عناصر داعش في أحياء الموصل القديمة التي تحولت ابنيتها الى ركام من جراء القصف المتبادل ، فيما غاب مشهد مأذنة الحدباء الشهيرة عن أحياء الموصل القديمة ، لأول مرة بعد تدميره من قبل داعش بعد أن كان من أشهر معالم الموصل منذ قرون.