عاطل يطلق الرصاص على نفسه في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أطلق عاطل، الرصاص على نفسه، من فرد خرطوش كان بحوزته في شبرا الخيمة، بسبب سوء سلوكه، ومشاجراته المستمرة مع والده، فأطلق النيران على نفسه أثناء حضوره حفل عرس، ونقل على إثر ذلك في حالة خطرة إلى مستشفى ناصر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول إشارة من المستشفى، بوصول "إبراهيم صلاح عبدالمطلب، 24 عامًا"، عاطل، السابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسلاح، ومصاب برش خرطوش بالبطن والحوض من الجهه اليسرى، له فتحة دخول وخروج جزء من الأمعاء الدقيقة، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى القصر العيني بالقاهرة للعلاج، برفقة الحراسة اللازمة.

وأخطرت القوات اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل العقيد محمد عبدالهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال شهود العيان كلًا من "حمادة علي إبراهيم، 31 عامًا"، نجار، و"عادل السيد سيد 48 عامًا"، كهربائي، قررا أن المصاب دائم التشاجر مع والده لمروره بحالة نفسية سيئة، وأثناء تواجده رفقة الأول بحفل عرس، قرر له برغبته في الانتحار، وقام بمغافلته وأطلق عياراً ناريًا من فرد خرطوش كان بحيازته محدثًا إصابته.

وبسؤال والد المصاب، 54 عامًا، فني كهربائي، أيد ذلك ولم يشتبه في إصابة نجله جنائيًا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط السلاح المستخدم وفارغ الطلقة.