القبض على 4 أشخاص اعتدوا على طاقم إسعاف في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن القبض، على 4 من المتهمين بالاعتداء على طاقم إسعاف في الفيوم، وتسببهم في تحطيم بعض محتويات سيارة الإسعاف.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية هوارة عدلان نتج عنها إصابة 3 أشخاص.

وتبين من تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، أن مشاجرة وقعت بين عائلتىن بسبب قيام "محمد ر. ي. 18 عامًا" عامل، بالتحرش بإحدى الفتيات في زفاف ابنة عم "محمد. ع، 20 عامًا، عامل، "و. س. ه، 21 عامًا"، عامل، و اعتدوا على بعضهم، بالضرب، وإحداث إصابات بهم.

وأضافت التحريات، أثناء قيام سيارة الإسعاف رقم 825 " ف ن د " قيادة رجب خميس بنقل المصابين، قام كلًا من "محمد جمال م 20 عامًا"، ومصطفى. ي، 24 عامًا"، عامل ويقيمان بنفس القرية بالاعتداء على طاقم الإسعاف بالسب والقذف، وإحداث تلفيات بالسيارة عبارة عن " كسر بالزجاج الأمامي، وتحطم بجانب السيارة من الناحية اليسرى، وكسر بحامل الكرسب النقال الخاص بالسيارة.

وضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا، بارتكابهما الواقعة لتأخير سيارة الإسعاف في الوصول لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى، أحيل المتهمين لنيابة مركز الفيوم والتي تباشر تحقيقاتها.