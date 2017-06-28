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تجنب الاقتراب من القناديل وهي ميتة.. لهذا السبب

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مصراوي Masrawy

تجنب الاقتراب من القناديل وهي ميتة.. لهذا السبب

11:40 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

تجنب الاقتراب من القناديل وهي ميتة.. لهذا السبب

تجنب الاقتراب من القناديل وهي ميتة.. لهذا السبب

كتبت- هاجر حاتم:

تتعرض الفترة الحالية لهجوم كبير من القناديل على شواطئ البحر المتوسط، في العديد من الأماكن مثل الساحل الشمالي، والاسكندرية، وبورسعيد، ورأس البر، والتي تتسبب في جروح وحروق مؤلمة، بسبب المواد السامة التي يفرزها.

لهذا نستعرض لك مجموعة من الارشادات العامة التي يفضل اتباعها حتى لا تتعرض لمثل هذه اللدغات، وفقًا للبيان الذي أصدرته وزارة البيئة:

-لا تلمس قنديل البحر حتي ولو كان ميتاً، لأنه يمكن أن تتواجد بداخله خلايا سامة يمكن أن تسبب لك لسعة، خاصةً أن بعض أنواع قنديل البحر لديها أذرع طويلة جداً.

- حاول التعرف علي أشكال قنديل البحر المختلفة، حيث أنها تبدو مثل الأكياس البلاستيك أو الحطام لذلك يجب الانتباه لها جيداً، ومن الأفضل عدم لمسها علي الإطلاق.

-إذا شعرت بلسعة خفيفة في أي وقت في الماء حتى وإن كانت لسعة لا تُذكر عليك الخروج من الماء مباشرة.

-أخبر حرس الشاطئ في حالة وجود قنديل البحر بحيث يتم تحذير الأخرين قبل السباحة.

- في حالة استمرار الآلام الناتجة عن اللسعات يفضل اللجوء الى الطبيب.

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