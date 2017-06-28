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بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

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مصراوي Masrawy

بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

11:51 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

طارق شوقى وزير التربية و التعليم

كتبت – ياسمين محمد:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية وأسماء الاوائل، بمقر وزارة التربية والتعليم.بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم و الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية و التعليم للتعليم الفنى

وكان اللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، قد أكد في تصريحات صحفية، أن نسب النجاح هذ العام لم تختلف كثيرًا عن نسب العام الماضي، التي سجلت معدلًا في منتصف الخمسينات.

وأضاف الحلواني، أنه بالنسبة للتعليم الفني نظام الـ3 سنوات، بلغت نسبة النجاح في الدبلوم التجاري 53.17%، والدبلوم الفندقي 75.48%، والدبلوم الزراعي 35.83%، فيما بلغت في الدبلوم الصناعي 58.71%، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح العامة بلغت 54.49%. وبالنسبة للتعليم المزدوج،

وقال الحلواني إن نسبة المجاح بالتعليم التجاري بلغت 78.82%، والتعليم الزراعي 55.98%، والتعليم الصناعي 88.45%، بإجمالي 84.13%. وتابع الحلوانى ، أن نسبة النجاح في التعليم الفندقي 87.50%، والتعليم الزراعي 31.97%، والصناعي 28.18%. وفيما يتعلق بدبلوم التعليم الفني نظام الخمس سنوات، قال الحلواني إن نسبة النجاح في التعليم التجاري بلغت 77.73%، والتعليم الفندقي 62.23%، والتعليم الصناعي 87.51%، مشيرًا إلى أن النسبة العام تبلغ 79.49%.

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