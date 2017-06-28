الزراعة توافق على 1939 مشروع منفعة عامة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد مشروعات المنفعة العامة التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها، منذ بداية 2016، وحتى الآن بلغت حوالي 1939 مشروعًا على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة الزراعة، في بيانها الصحفي الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن المشروعات التي تم إصدار الموافقات لها، ضمت حوالي 1198 مدرسة تعليم أساسي وثانوي فني وعام ومعهد أزهري، فضلًا عن 316 مشروع محطة صرف ومعالجة ومد خطوط وخط ناقل للصرف الصحي ومحطات مياه للشرب وغرف مأخذ مياه مرشحة، ومصرف قاطع لمياه الرشح في القرى بالمحافظات المختلفة.

وأوضح البيان، أن المشروعات تضمنت - أيضًا - 63 مركز شباب ونادي رياضي، و69 وحدة صحية وبيطرية وإسعاف وطب أسرة ومستشفى، فضلًا عن 29 محطة توزيع كهرباء وتخفيض الضغط، و30 مسجد، و13 مبنى إداري ومجمع مصالح وخدمات، و8 مباني للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، و9 مكاتب للبريد.

كما تضمنت 24 مشروع مد خط غاز طبيعي ومازوت، و21 مشروع وحدات سكنية وإسكان اجتماعي، و18 نقطة شرطة ومرور ومطافئ.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار تحفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها، في التيسير على المواطنين واتاحة الخدمات لهم، خاصة في المناطق النائية، والمساهمة أيضاً في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.