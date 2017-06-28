بالأسماء.. البنات يتفوقن على البنين في نتيجة الدبلومات الفنية

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد المتقدمين للدبلومات الفنية يعادل طلاب الثانوية العامة، وأضاف أنه يثني علي مجهودهم.

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وأعلن الوزيرعن نسب النجاح في نظام الثلاث سنوات للدبلومات الفنية حيث وصلت النتيجة في الفني العام للثانوي التجاري 53% ، والثانوي الزراعي 35.83 % ، اما الفندقي 58% حيث أعلي نسبة نجاح سجلت هى الثانوية الفندقية وأقلهم الثانوية الزراعية.

وقال الوزير أن عدد الطلاب الذين سوف يعيدون مرة أخري يصل إلي 76 الف طالب، واعلن الوزير عن اسماء العشر الاوائل وهم شروق احمد السائح و محمد صديق حسن وجميانة وديع موسى وسمر خالد ومارى مجدي ويسر عبد العظيم ومروة محمد احمد شعبة و غادة احمد وزيرى وهدير هشام.