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ارتفاع ترتيب مصر الدولي في النشر العلمي للمرتبة 35

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ارتفاع ترتيب مصر الدولي في النشر العلمي للمرتبة 35 ارتفاع ترتيب مصر الدولي في النشر العلمي للمرتبة 35

التحرير

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كشف مؤشر البحث العلمي لشهر يونيو الحالي، عن ارتفاع ترتيب الدولي إلى المرتبة 35 من بين 233 دولة، وفقًا لمنصة التحليل العالمية.

وأشار المؤشر إلى أن ترتيب مصر تقدم مركزين عن عام 2015 حيث كانت فى المرتبة 37، موضحًا أن مصر احتلت المرتبة 22 عالميا في الكيمياء، والـ31 في الطاقة، والـ32 في العلوم الهندسية، والـ30 في الطب، والـ15 في العلوم الصيدلانية.

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يُذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنشأت المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.
أ

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