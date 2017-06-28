صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة السبت المقبل

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أكدت وزارة التضامن، اليوم الأربعاء، على بدء أصحاب المعاشات صرف معاش شهر يوليو السبت المقبل شاملًا الزيادة التي تقررت لهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 150جنيه وحد أقصى 551 جنيه، والذي سبق أن وجهت وزيرة التضامن غادة والي المسؤولين بصندوقي التأمين الاجتماعي بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الصرف مع أول الشهر وقبل الموعد بعشرة أيام تيسيرا على أصحاب المعاشات و المستفيدين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة بالأجور والمعاشات.

وأكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ برامج احتساب الزيادة وضمها للمعاش وإجراء التحويلات المالية لجهات الصرف سواء البنوك أو هيئة البريد أو بنك ناصر الاجتماعي، فضلا عن منافذ الصرف التابعة للصندوقين وماكينات الصرف الآلي على أن يبدأ الصرف اعتبارا من صباح يوم السبت الأول من يوليو مع إجراء المتابعة اللازمة لإجراءات الصرف وعرض تقارير المتابعة كل ساعتين على الوزيرة.

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وأضاف عبد الهادي أنه بالنسبة للصرف من ماكينات الصرف الآلي فسيتم البدء في الصرف مباشرة بعد الساعة 12 نهاية يوم الجمعة 30 يونيو وبداية يوم السبت 1يوليو، بينما سيبدأ صباح يوم السبت 1 يوليو الصرف من منافذ الصندوقين ومكاتب البريد، وبالنسبة للبنوك فتبدأ الصرف يوم الأحد 2 نظرا لأنها لا تعمل يوم السبت.

جدير بالذكر إن هناك 9.4 مليون صاحب معاش ومستفيد سيصرفون نحو 12 مليار جنيه شهريا شاملة الزيادة .