شائعة وفاتها واتهام زوجها في قضية شذوذ.. حكاية ممثلة مغمورة تلاعبت بالإعلام

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ممثلة مغمورة بدأت حياتها الفنية بدور صغير في مسلسل "الدالي" عام 2007، من إخراج زوجها المخرج اللبناني، يوسف شرف الدين، وأعقبته بدورين في مسلسل، هما: "متخافوش، ميراث الريح"، ثم لم تظهر في أي عمل فني تليفزيوني أو سينمائي، لتبحث عن الشهرة من أبوابها الخلفية وهو ترويج الشائعات، ولم تبحث الفنانة المغمورة عن شائعة سهلة التكذيب، وإنما أطلقت بمعرفة المقربين شائعة وفاته، ولم تكتفِ بذلك، بل أتبعتها بوفاة والدتها حزنًا عليها.

إنها الممثلة صفاء المغربي، المولودة في 28 يونيو 1977، وصاحبة الأربعين عامًا، التي هز خبر وفاتها مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2014، وزاد من ضجة الخبر أن والدتها توفيت حزنًا عليها، وسرعان ما تم تداول الخبر من جانب رواد المواقع الاجتماعية، والترحّم على الفنانة الشابة التي لم يلتفت أحد إلى وجودها على الساحة الفنية من قبل.

وبعد أن تأكدت وسائل الإعلام من خبر الوفاة بواسطة شقيقتها التي أوضحت وفاتها إثر أزمة قلبية، خرج زوجها المخرج اللبناني بعد ساعات من انتشار الخبر لينفي صحته، ويهدد بمقاضاة الصحفيين الذين نشروا الخبر، ويطلب من الجميع أن يحذف كل ما كتبوه عنها، لأنها الآن في غيبوية وعندما تخرج منها سيحزنها أن ترى هذا الكلام.

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وبسؤال عضو نقابة المهن التمثيلية، الفنان سامح الصريطي، عن حقيقة وفاتها وقت انتشار الشائعة، أجاب لموقع "سيدتي" قائلًا: "إن صفاء غير نقابية وتعمل من خلال تصاريح ولكننا بالتأكيد كنا سنعرف بالخبر، وأشعر أن هناك شبه تهريج في هذا الموضوع، خاصة خبر وفاة والدتها".

تسبب تكذيب زوجها للخبر في إحراج كبير للكثير من الصحفيين والإعلاميين، بمن فيهم يوسف الحسيني الذي أذاع الخبر في برنامجه "السادة المحترمون" على قناة "أون تي في"، لذا تقرر البحث في حقيقة الأمر بعد ظهور الممثلة "صفاء" مجددًا، لتروي حيثيات الواقعة في حلقة من برنامج "ست الحسن"، مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، وخلال الحلقة ظهرت الممثلة المغمورة منفعلة إلى حد البكاء والصراخ والتلفظ بألفاظ نابية، والتي فضحت ترويجها للشائعات فيما بعد.

لم تخدع "صفاء" وسائل الإعلام فقط بخبر وفاتها، وإنما خدعت المقربين لها، وفريق العمل في مسرحية "باب الفتوح"، التي كانت تجري عليها "البروفة" وقت أن تم نقلها إلى مستشفى "دار الفؤاد"، لتثبت حالة مرضها وتلتقط لنفسها مجموعة من الصور على سرير المرض، والتي نشرها زوجها المخرج على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" قبل انطلاق شائعة وفاتها بساعات.

أما الواقعة الثانية في حياة "مغربي" فقد تمثلت في إدراج اسم زوجها المخرج اللبناني "يوسف شرف الدين" في قضية شذوذ طليق الفنانة حنان ترك، خالد خطاب، حيث تم الاتفاق على ممارسة الفجور بينهما، وفق ما ورد في نص التحقيقات الرسمية التي نشرتها المواقع الإخبارية قبل عام.