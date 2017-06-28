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اليوم.. الأهلي يبدأ أولى تدريباته في زامبيا استعدادًا لـ«زناكو»

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اليوم.. الأهلي يبدأ أولى تدريباته في زامبيا استعدادًا لـ«زناكو» اليوم.. الأهلي يبدأ أولى تدريباته في زامبيا استعدادًا لـ«زناكو»

التحرير

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، مرانه الأول في زامبيا، استعدادًا لمواجهة زاناكو بدوري أبطال إفريقيا.

واختار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بالتنسيق مع رجائي نصر السفير المصري بزامبيا، ملعب بكشافات كهرباء لخوض المران الأول للفريق وذلك للتخلص من إجهاد السفر الشاق.

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وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة فجر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بطل زامبيا المقرر إقامتها 1 من يوليو المُقبل في الثالثة عصرًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

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التحرير

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