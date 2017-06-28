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مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص أخريين في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص أخريين في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

11:30 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص أخريين في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

انقلاب سيارة ملاكي

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا بانقلاب سيارة على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" عند الكيلو 105 اتجاه قنا دائرة المركز.

وتبين من التحريات، أنه أثناء قيادة "منصور علي محمد 42 عامًا"، متعهد توريد بالقوات المسلحة ويقيم بناحية دندره دائرة مركز قنا السيارة رقم "ف ب هـ 257"، ملاكي، على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك، وفاة "زينب علي محمد 35 عامًا"، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وإصابة قائد السيارة 3 آخرين من مستقلي السيارة.

ونقل المصابين لمستشفى قنا العام، ورفعت آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 25 أحوال المركز.

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