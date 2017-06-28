البرتغال تصطدم بتشيلي بحثًأ عن بطاقة العبور لنهائي كأس القارات

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يلتقي اليوم في تمام الساعة 8 مساء المنتخب البرتغالي بنظيره التشيلي في أول مباريات نصف نهائي كأس القارات المقام حاليًأ في روسيا، وذلك على ملعب كازان.

وتأهل المنتخبان للمرة الأولى في تاريخهما لكأس القارات ذلك عقب تتويج البرتغال بلقب يورو 2016 بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بهدف نظيف، بينما تأهلت تشيلي بعد فوزها بكوبا أمريكا 2015 بالفوز على الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح.

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وتمكنت البرتغال من حسم صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع المكسيك والفوز على كل من روسيا ونيوزيلندا، بينما تأهلت تشيلي لنصف النهائي باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بالفوز على الكاميرون والتعادل مع كل من ألمانيا وأستراليا.

وسينتظر الفائز من مباراة اليوم الفائز من مباراة الغد بين ألمانيا والمكسيك في المباراة النهائية والتي ستقام يوم 2 يوليو المقبل بينما سيتواجه الخاسر من المباراتين على المركز الثالث والرابع في نفس اليوم.