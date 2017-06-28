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من المهم عدم إزالة خيوط الموز لهذا السبب

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مصراوي Masrawy

من المهم عدم إزالة خيوط الموز لهذا السبب

11:08 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

من المهم عدم إزالة خيوط الموز لهذا السبب

من-المهم-عدم-إزالة-خيوط-الموز-لهذا-السبب

كتبت- ميرا ماهر:

الموز من الفاكهة المحبوبة جداً لدى العديد من الناس، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، والذي يساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم ومنع تشنجات العضلات ويحافظ على صحة العظام، كما أنه يحسّن وظائف الدماغ ويسرع عملية الهضم وحرق .

وتحتوي معظم أنواع الفاكهة على الخيوط أو الأنسجة ولكن بأشكال مختلفة، والتي تجدها أيضاً في ثمرة الموز بعد إزالة قشرتها، ومن المهم جدًا عدم إزالتها وتناولها مع الموز.

والذي لا يعلمه العديد أن تلك الخيوط لها فوائد لا تخطر على البال، بحسب ما أكد الدكتور "نيكولاس غيليت"، مدير المعهد الأمريكي للتغذية.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" فإن هذه الخيوط تسمى "phloem"، والتي تعتبر إحدى الوسائل الهامة لنقل العناصر الغذائية وتوزعها في ثمرة الموز.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخيوط غنية بالألياف المفيدة جداً للجسم، وبالتالي يمكن تناولها بشكل طبيعي.

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