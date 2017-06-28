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بالصور.. مقاول يلجأ إلى حيلة غريبة لمنع إزالة عقار مخالف بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مقاول يلجأ إلى حيلة غريبة لمنع إزالة عقار مخالف بالإسكندرية

11:18 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

لجأ مقاول إلى حيلة غريبة لمنع إزالة 8 طوابق مخالفة بعقار، قام ببنائه بشارع الرصافة بحي وسط الإسكندرية، حيث قام بتسكين 3 شقق بالطابق الخامس عشر (الأخير)، للواء شرطة سابق، وشقيق عضو مجلس نواب سابق، ومواطن يحمل جواز سفر أمريكي.

وقاد علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة العقار رقم 49 بشارع الرصافة، يرافقه العقيد محمد طايل، مأمور قسم شرطة محرم بك، في إطار خطة المحافظة للحد من انتشار ظاهرة البناء المخالف.

وقال مرسي في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الحملة توجهت إلى العقار بعدما استمر مالك العقار في البناء المخالف حتى وصل للطابق الخامس عشر، رغم حصوله على ترخيص ببناء طابق أرضي و7 طوابق علوية فقط.

وأشار إلى أن مالك العقار سكّن شقق الطابق الخامس عشر، لعدد من الأشخاص ظنًا منه أنهم سيحموه من تطبيق القانون، الشقة الأولى للواء شرطة سابق، والثانية لمواطن يحمل جواز سفر أمريكي، والثالثة لشقيق عضو مجلس شعب، ومحاولة منه لحماية العقار من الإزالة.

وأضاف رئيس الحي، أنه سلّم مقاول الهدم الطوابق من الجزء الزائد عن الترخيص بالثامن حتى الدور الخامس عشر، بعد إخلاء الدور الخامس عشر من قاطنيه السابق ذكرهم، بحضور اللواء محمود نصر حكمدار شرق، بناء على توجيهات المحافظ.

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