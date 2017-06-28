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للاشتباه في ميله.. إخلاء العقار المقابل لبرج الأزاريطة

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مصراوي Masrawy

للاشتباه في ميله.. إخلاء العقار المقابل لبرج الأزاريطة

11:10 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

للاشتباه في ميله.. إخلاء العقار المقابل لبرج الأزاريطة

إخلاء العقار المقابل لبرج الأزاريطة

الإسكندرية – محمد عامر:
أخلت قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع حي وسط الإسكندرية، العقار المقابل لبرج الأزاريطة من السكان، "رقم 21 بشارع الخشخانى"، وذلك كإجراء احترازي؛ حرصًا على حياة قاطنيه، بعد ورود بلاغ للحي بالاشتباه في حدوث ميل طفيف به.

كانت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، نجحت في هدم برج الأزاريطة بالكامل، دون وقوع خسائر في المباني المجاورة، وذلك بعد مرور 17 يومًا على الحادث.

من جانبه، أكد علي مرسي، رئيس حي وسط، عدم حدوث أي ميل بالعقار المقابل لبرج الأزاريطة، مشيرًا إلى أنه توجه إلى هناك بمجرد ورود البلاغ للحي، بمصاحبة حكمدار شرق، ومأمور قسم باب شرق، ورجال الحماية المدنية.

وقال "مرسي" في تصريحات له، اليوم الأربعاء: "إنه تبين أن العقار ما زال على حالته منذ أن مال عليه العقار المقابل له، ولا يوجد أي ميل به، لافتًا إلى أن قرار الإخلاء يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على أمن ساكنيه".

وأشار إلى أنه جرى إخلاء العقار بالكامل من السكان، ما عدا أسرة بالدور الرابع عشر رفضت الخروج، وجرى وضع حواجز أمنية حوله، موضحًا أنه صدر له قرار إزالة من الدور الأرضي وحتى الدور الـ١٧، وقطع جميع المرافق عنه لحين صدور قرار من اللجنة المشكّلة لمعاينته.

بدوره، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الأبنية المخالفة مشكلة كبيرة تواجه المحافظة وتهدد أمن وسلامه المواطنين، مطالبًا بتعديل قانون البناء وتغليظ العقوبة على المخالفين.

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