الرئيس الفنزويلي يوجّه رسالة تحذيرية لترامب

(أ ف ب):

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب من ان الولايات المتحدة ستواجه تدفق ملايين اللاجئين الفنزويليين إذا لم تعمد واشنطن الى "وقف جنون" المعارضة التي ضاعفت منذ مطلع أبريل تظاهراتها ضد الحكومة والتي يتهمها الرئيس الاشتراكي بالتآمر مع واشنطن لاسقاط نظامه.

وقال مادورو خلال حفل اعتماد مرشحي الجمعية التأسيسية "اسمع أيها الرئيس دونالد ترامب، القرار بين يديك".

وأضاف "اذا تمكنت هذه القوى العنيفة والحاقدة والقاتلة من تدمير فنزويلا فان البحر الابيض المتوسط لن يكون شيئا امام البحر الكاريبي، مع آلاف وحتى ملايين الفنزويليين الذي سيتوجهون نحو الولايات المتحدة. ما من شيء وما من أحد سيتمكن من وقفهم سيكون عليك ان تبني 20 جدارا في البحر!".

وتابع "اوقف جنون اليمين الفنزويلي!"، محذرا من انه "إذا غرقت فنزويلا في الفوضى والعنف واذا دمرت الثورة البوليفارية فسنذهب إلى الحرب، وما لم يكن ممكنا بواسطة الاصوات سنحققه بالسلاح".

ولكن مادورو حرص على التأكيد على "احترامه" لترامب، مؤكدا انفتاحه على الحوار.