36 إصابة طفيفة إثر خروج قطار أنفاق عن سكته في نيويورك

(أ ف ب):

أصيب 36 شخصا بجروح طفيفة، الثلاثاء، لدى خروج عربتي قطار انفاق عن سكتهما قبيل وصولهما إلى محطة في حي هارلم في نيويورك، كما أعلنت فرق الإطفاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء لوكالة فرانس برس، إن الحادث الذي وقع قرابة منتصف النهار على الخط "ايه" قد ادى الى احتجاز مئات الاشخاص لأكثر من ساعة في انفاق المترو بين المحطتين رقم 135 و125.

وأضاف أن الحادث "استدعى نقل 36 شخصا الى مستشفيات الحي، جميعهم إصاباتهم طفيفة".

واوضح المتحدث أن "الأمر استلزم ما بين الساعة والساعة والنصف حتى تمكن الجميع من الصعود إلى السطح".

ولم يتضح في الحال سبب الحادث الذي أدى إلى ارتباك حركة المترو لساعات عديدة.

وأكدت شركة "ام تي ايه" المشغلة لوسائل النقل المشترك في نيويورك أن هناك "تحقيقا جاريا" لجلاء ملابسات الحادث.