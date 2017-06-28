أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

36 إصابة طفيفة إثر خروج قطار أنفاق عن سكته في نيويورك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

36 إصابة طفيفة إثر خروج قطار أنفاق عن سكته في نيويورك

11:04 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

36 إصابة طفيفة إثر خروج قطار أنفاق عن سكته في نيويورك

ركاب ينتظرون المترو اثناء ساعة الذروة في محطة جاي

(أ ف ب):

أصيب 36 شخصا بجروح طفيفة، الثلاثاء، لدى خروج عربتي قطار انفاق عن سكتهما قبيل وصولهما إلى محطة في حي هارلم في نيويورك، كما أعلنت فرق الإطفاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء لوكالة فرانس برس، إن  الحادث الذي وقع قرابة منتصف النهار على الخط "ايه" قد ادى الى احتجاز مئات الاشخاص لأكثر من ساعة في انفاق المترو بين المحطتين رقم 135 و125.

وأضاف أن الحادث "استدعى نقل 36 شخصا الى مستشفيات الحي، جميعهم إصاباتهم طفيفة".

واوضح المتحدث أن "الأمر استلزم ما بين الساعة والساعة والنصف حتى تمكن الجميع من الصعود إلى السطح".

ولم يتضح في الحال سبب الحادث الذي أدى إلى ارتباك حركة المترو لساعات عديدة.

وأكدت شركة "ام تي ايه" المشغلة لوسائل النقل المشترك في نيويورك أن هناك "تحقيقا جاريا" لجلاء ملابسات الحادث.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 34 مصابًا في خروج عربتي مترو أنفاق عن القضبان بنيويورك

    34 مصابًا في خروج عربتي مترو أنفاق عن القضبان بنيويورك

    أخبار
  • تيريزا ماي توقع اتفاقًا لتشكيل حكومة مع الحزب المحافظ الأيرلندي الشمالي

    تيريزا ماي توقع اتفاقًا لتشكيل حكومة مع الحزب المحافظ الأيرلندي الشمالي

    أخبار
  • ايفانكا ترامب ستدلي بإفادتها في شكوى بشأن تقليد أحذية

    ايفانكا ستدلي بإفادتها في شكوى بشأن تقليد أحذية

    أخبار
  • القوات العراقية تتقدم في الموصل القديمة وتستقبل المدنيين الفارين

    القوات العراقية تتقدم في الموصل القديمة وتستقبل المدنيين الفارين

    أخبار

إعلان

b33831fec0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا