كوريا الشمالية اختبرت محرك صاروخ فضائي

(أ ف ب):

أفاد موقع الكتروني متخصص بشؤون كوريا الشمالية، الأربعاء، بأن بيونجيانج اختبرت مؤخرا محرك صاروخ فضائي صغيرا في خطوة قال مسؤول أمريكي إنها تندرج في إطار مشروع لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات.

وقال مركز "38 نورث" التابع لجامعة جون هوبكينز في واشنطن انه ليس واثقا تماما من ان التجربة التي جرت في سوهاي، الموقع الكوري الشمالي المخصص لاطلاق صواريخ الى الفضاء الخارجي لوضع اقمار اصطناعية في المدار، كانت لاختبار محرك صاروخ بالستي عابر للقارات.

وأضاف الموقع الالكتروني انه استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية فان كوريا الشمالية اجرت على ما يبدو قرابة 22 يونيو "اختبارا على محرك صغير لصاروخ فضائي".

واوضح الموقع ان صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية في 10 يونيو لم تظهر اي استعدادات لاجراء هذه التجربة، ما يعني ان بيونجيانج "لديها القدرة الفنية واللوجستية على اجراء هذا النوع من التجارب من دون سابق انذار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الاثنين اثر اجتماعه في البيت الأبيض برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القيام "سريعا" بمعالجة ملف كوريا الشمالية والتهديد الذي يشكله برنامجاها النووي والبالستي.

وشكر الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الهندي على فرض حكومته "عقوبات جديدة ضد النظام الكوري الشمالي" الذي يواصل تطوير برنامجه البالستي في تحد لقرارات الامم المتحدة التي تحظر عليه ذلك.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الكوري الشمالي.