السودان يؤكد أنه ليس مصدر تهديد للأمن القومي الأمريكي

(أ ف ب):

أكد مسؤول سوداني الثلاثاء أن بلاده لا تشكل أي تهديد لأمن الولايات المتحدة، وذلك غداة قرار المحكمة الأمريكية العليا اعادة العمل جزئيا بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لحظر دخول رعايا ست دول، بينها السودان، الأراضي الأمريكية مؤقتًا.

وحقق ترامب، الإثنين، نصرا سياسيا بقرار المحكمة العليا اعادة العمل جزئيا بأمره التنفيذي المثير للكثير من الجدل.

وبموجب قرار أعلى سلطة قضائية أمريكية بات بالإمكان تطبيق مرسوم ترامب بحق كل "من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص او كيان في الولايات المتحدة" من رعايا الدول الست وهي سوريا وليبيا وايران والسودان والصومال واليمن.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، الثلاثاء، إن "حكومة السودان تحترم حق الولايات المتحدة بأن تحمي أمنها القومي ولكنها بالمقابل تؤكد أن السودان وحكومته ومواطنيه لا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي".

وأكد النعيم بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية "سونا" أن "السودان متعاون تعاونا وثيقا مع الولايات المتحدة كما شهد بذلك قادة الأجهزة الأمنية الأميركية".

واعتبر المسؤول السوداني ان هذا الحظر "يجب أن لا يؤثر على رفع العقوبات الأمريكية" المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما، لا سيما وأن "السودان أحرز التقدم المطلوب في كافة المسارات المتفق عليها مع الجانب الأمريكي".