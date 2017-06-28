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"المرأة العربية"تشارك في المنتدى السياسي بالأمم المتحدة منتصف يوليو"

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مصراوي Masrawy

"المرأة العربية"تشارك في المنتدى السياسي بالأمم المتحدة منتصف يوليو"

11:00 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

منظمة المرأة العربية

كتبت - هاجر حسني

أعلنت منظمة المرأة العربية، مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام 2017، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من 10 - 19 يوليو 2017 في مقر الأمم المتحدة.

وأضاف بيان المنظمة، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع هذا العام سيناقش موضوع "القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير"، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة ومنها القضاء على الفقر والجوع بجميع أشكاله في كل مكان وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان حياة صحية، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وبحسب البيان سيناقش الاجتماع أيضًا الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، التي سينظر فيها كل عام، وسيشارك في المؤتمر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية المعنية.

كما ستشارك المنظمة في الورشة التدريبية حول "التدريب والممارسة - بناء القدرات وأفضل الممارسات للأجندة التنموية" من (11 - 15 يوليو 2016) لتبادل الخبرات وللاستفادة من الدورة في تطوير البرنامج السنوي حول المرأة العربية في الأجندة التنموية 2030 الذي بدأته المنظمة منذ نوفمبر 2015.

وستركز الدورة التدريبية على الموضوعات التي تدعم موضوع المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة: "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، والتي تهدف إلى توفير رؤية إستراتيجية والمعرفة العملية للمشاركين حول كيفية إيجاد حلول فعالة لمجتمعهم.

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