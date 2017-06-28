وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات

كتب - أشرف سويلم

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة "جازهونر"، على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين "القاهرة" و"عمان"، وعلى متنهما 1032 راكبًا و27 شاحنة و6 شاحنات عفش، و114 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة "محبة"، وعلى متنها 1003 ركاب، منهم 988 معتمرًا و4 شاحنات عفش، و2 سيارة، و غادرت ثلاث سفن، هي "القاهرة"، و"عمان"، و"مسرة" وعلى متنهم 27 راكبًا و4 سيارات.

من ناحية أخرى، يستعد ميناء نويبع اليوم، لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 589 راكبًا منهم 284 معتمرًا و9 باصات عمرة و 15 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة "سينا"، وعلى متنها 915 راكبًا منهم 550 معتمرًا و12 باص عمرة، و14 برادًا، وتريلا و24 سيارة، وغادرت السفينتين "كوين نفرتيتي" و"سينا" وعلى متنهما 39 راكبًا و20 برادًا و20 تريلا، و63 سيارة و4 باصات جيت.