حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة طرق ومحاور العاصمة

كتب – فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة؛ صباح اليوم الأربعاء؛ معدلات مرورية طبيعية على كافة المحاور ومنها كوبري أكتوبر ومدينة نصر وشارع رمسيس ومحور الثورة وشارع الأزهر والحسين؛ وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية مدعومة بالأوناش لإزالة أية معوقات مرورية أمام حركة السيارات؛ مع تعزيز المحاور برجال المرور لملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل، وسحب أي كثافات تظهر خلال أوقات الذروة.

فيما شهد محور صلاح سالم في الاتجاهين كثافات مرورية مُتحركة بسبب وجود 3 حوادث مرورية، وانتقل رجال المرور؛ إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.

كما عززت الادارة العامة لمرور القاهرة، الشوارع والميادين بالخدمات المرورية وأعلى المحاور؛ وذلك بناءً على تعليمات اللواء علاء متولي، مدير الادارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة؛ ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور، بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مُكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مُخالفي قواعد وآداب المرور.