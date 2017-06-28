أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة طرق ومحاور العاصمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة طرق ومحاور العاصمة

10:36 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة طرق ومحاور العاصمة

حركة المرور

كتب – فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة؛ صباح اليوم الأربعاء؛ معدلات مرورية طبيعية على كافة المحاور ومنها كوبري أكتوبر ومدينة نصر وشارع رمسيس ومحور الثورة وشارع الأزهر والحسين؛ وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية مدعومة بالأوناش لإزالة أية معوقات مرورية أمام حركة السيارات؛ مع تعزيز المحاور برجال المرور لملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل، وسحب أي كثافات تظهر خلال أوقات الذروة.

فيما شهد محور صلاح سالم في الاتجاهين كثافات مرورية مُتحركة بسبب وجود 3 مرورية، وانتقل رجال المرور؛ إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.

كما عززت الادارة العامة لمرور القاهرة، الشوارع والميادين بالخدمات المرورية وأعلى المحاور؛ وذلك بناءً على تعليمات اللواء علاء متولي، مدير الادارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة؛ ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور، بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مُكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مُخالفي قواعد وآداب المرور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حركة المرور.. ازدحام بمحور الثورة وصلاح سالم وبدائل مرورية لتجنب التكدسات

    حركة المرور.. ازدحام بمحور الثورة وصلاح سالم وبدائل مرورية لتجنب التكدسات

    أخبار
  • سيولة مرورية بالقاهرة.. والمرور تناشد السائقين: ابتعدوا عن محور الأزهر

    سيولة مرورية بالقاهرة.. والمرور تناشد السائقين: ابتعدوا عن محور الأزهر

    أخبار
  • تكدس مروري أعلى محور 26 يوليو إثر انقلاب سيارة ملاكي

    تكدس مروري أعلى محور 26 يوليو إثر انقلاب سيارة ملاكي

    أخبار
  • حركة المرور.. تباطؤ بمحور الأزهر والعروبة وصلاح سالم والهرم والنيل السياحي

    حركة المرور.. تباطؤ بمحور الأزهر والعروبة وصلاح سالم والهرم والنيل

    أخبار

إعلان

8c1b083733.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟