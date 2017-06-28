أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إصابة سائقين وتهشم 3 سيارات في ثلاثة حوادث تصادم بصلاح سالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة سائقين وتهشم 3 سيارات في ثلاثة تصادم بصلاح سالم

10:27 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

إصابة سائقين وتهشم 3 سيارات في ثلاثة حوادث تصادم بصلاح سالم

حوادث تصادم

كتب- فتحي سليمان:

أصيب سائقين في 3 حوادث تصادم متفرقة بطريق صلاح سالم؛ ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور للمتجه إلى المطار، وانتقل رجال المرور إلى أماكن الحوادث الثلاث لرفع حُطام السيارات لإعادة سيرة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم، بوقوع 3 حوادث مرورية، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية للتعامل مع تلك الحوادث وإعادة سير الحركة المرورية.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع 3 مصادمات؛ الأولى وقعت أمام هيئة الاستثمار؛ حيث تجاوزت سيارة الجزيرة الوسطى للطريق مما أدى لإصابة قائدها وتم نقلة للمستشفى، والحادثة الثانية وقعت أمام مقر القوات الجوية للمتجه إلى المطار حيث تجاوزت سيارة ملاكي أيضًا الجزيرة الوسطى للطريق، مما أسفر عن إصابة سائقها.

ووقع الحادث الثالث داخل نفق الميرغني المتجه من مطار القاهرة إلى صلاح سالم؛ حيث تهشمت 3 سيارات ملاكي بدون وقوع إصابات ويقوم رجال المرور برفع حُطام السيارات لإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مرور القاهرة:

    مرور القاهرة: "جاهزون لـ "فك زحمة" العيد

    أخبار
  • حركة المرور.. ازدحام بمحور الثورة وصلاح سالم وبدائل مرورية لتجنب التكدسات

    حركة المرور.. ازدحام بمحور الثورة وصلاح سالم وبدائل مرورية لتجنب التكدسات

    أخبار
  • حركة المرور.. تباطؤ بمحور الأزهر والعروبة وصلاح سالم والهرم والنيل السياحي

    حركة المرور.. تباطؤ بمحور الأزهر والعروبة وصلاح سالم والهرم والنيل

    أخبار
  • سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى وكثافات متحركة بالجامعة والهرم

    سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى وكثافات متحركة بالجامعة والهرم

    أخبار

إعلان

6e5021a349.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟