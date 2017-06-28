إصابة سائقين وتهشم 3 سيارات في ثلاثة حوادث تصادم بصلاح سالم

كتب- فتحي سليمان:

أصيب سائقين في 3 حوادث تصادم متفرقة بطريق صلاح سالم؛ ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور للمتجه إلى المطار، وانتقل رجال المرور إلى أماكن الحوادث الثلاث لرفع حُطام السيارات لإعادة سيرة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم، بوقوع 3 حوادث مرورية، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية للتعامل مع تلك الحوادث وإعادة سير الحركة المرورية.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع 3 مصادمات؛ الأولى وقعت أمام هيئة الاستثمار؛ حيث تجاوزت سيارة الجزيرة الوسطى للطريق مما أدى لإصابة قائدها وتم نقلة للمستشفى، والحادثة الثانية وقعت أمام مقر القوات الجوية للمتجه إلى المطار حيث تجاوزت سيارة ملاكي أيضًا الجزيرة الوسطى للطريق، مما أسفر عن إصابة سائقها.

ووقع الحادث الثالث داخل نفق الميرغني المتجه من مطار القاهرة إلى صلاح سالم؛ حيث تهشمت 3 سيارات ملاكي بدون وقوع إصابات ويقوم رجال المرور برفع حُطام السيارات لإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.