موريتانيا تمدد الإحصاء الخاص بالاستفتاء الشعبي

نواكشوط - أ ش أ:

أعلنت موريتانيا تمديد الإحصاء الخاص بالاستفتاء الشعبي لمدة أسبوع، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وإلى الرابع من يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للمشاركة بشكل دقيق في الاستفتاء المقرر يوم 5 أغسطس المقبل، والذي يهدف إلى تعديل بعض مواد الدستورية.

وقال محمد ولد سيدي مدير العمليات الانتخابية باللجنة المستقلة للانتخابات، في تصريح لإذاعة موريتانيا فجر اليوم الأربعاء، إن اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات قررت تمديد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي اعتبارًا من اليوم إلى الرابع من شهر يوليو المقبل.

وأوضح مدير العمليات الانتخابية باللجنة المستقلة للانتخابات أن هذا التمديد يأتي بعد اجتماع تقييمي عقدته لجنة الحكماء الليلة الماضية بمقر اللجنة المستقلة للانتخابات.

وكانت الحكومة الموريتانية قد مددت الإحصاء المحضر للاستفتاء مرتين سابقتين بناء على اقتراح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك من أجل الإعداد الجيد للاستفتاء.

وتسعى موريتانيا إلى تنظيم استفتاء شعبي في الخامس من أغسطس المقبل من أجل تعديل مواد دستورية من أبرزها الغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد.