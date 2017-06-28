«مكافحة التحرش» بالإسكندرية: ضبط 49 حالة تحرش خلال العيد

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أعلنت حملة مكافحة تحرش بمحافظة الإسكندرية، عن ضبط 49 حالة تحرش ما بين تحرش جسدي ولفظي وبصري خلال عيد الفطر المبارك وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار منسق حملة مكافحة تحرش إلى أنه تم ضبط 16 حالة تحرش فى أول أيام العيد، وتم تحرير محضر لأحدهم.

وأشار القائمون على الحملة إلى أنه تم ضبط 27 حالة تحرش في اليوم الثاني، بينما تم ضبط 6 حالات فقط في اليوم الثالث والأخير من أيام العيد.

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وأوضح القائمون عن الحملة إلى أن حالات التحرش ما بين حالات تحرش لفظي وجسدي وبصري وأن التحرش اللفظي كان السمة الغالبة.

وتمركزت الحملة تتمركز بمنطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية وعلى طريق الكورنيش وهي الأماكن التي تشهد تواجد المتحرشين وتشهد زحامًا كبيرًا ودور السينما.

وتم القاء القبض على "عاطل" بحوزته ثعبان لمعاكسة وتخويف الفتيات أمام دار السينما.