أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع 4 أشخاص في تصادم بموكب زفاف بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع 4 أشخاص في تصادم بموكب زفاف بالمنوفية

01:13 ص الأربعاء 28 يونيو 2017

مصرع 4 أشخاص في تصادم بموكب زفاف بالمنوفية

مستشفى أشمون العام

شبين الكوم - أ ش أ:
لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بسيارة نصف نقل خلال موكب زفاف بمركز أشمون بالمنوفية.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز أشمون يفيد بمصرع كل من "أسامة السيد نصار - 22 عامًا" و"طارق عادل حسين جاب الله - 20 عامًا" و"محمود إمام نصار - 22 عامًا" و"ندي أبو ليلة - عامًا ونصف العام"، وجميعهم من قرية البرانية، وذلك في حادث تصادم دراجتين بخاريتين مع سيارة نصف نقل أمام قرية البرانية بأشمون خلال موكب زفاف عروسين.

انتقلت 4 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أشمون العام.

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء استقلال الأول والثاني والثالث دراجتين بخاريتين للمشاركة في موكب زفاف عروسين أمام القرية اصطدمت الدراجتين البخاريتين بسيارة نصف نقل ما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بدمياط

    وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بدمياط

    أخبار
  • بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد 34 منشأة حكومية ويحيل مسؤولين للتحقيق

    بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد 34 منشأة حكومية ويحيل مسؤولين للتحقيق

    أخبار
  • طفل يصلي العيد بجلباب على شكل

    طفل يصلي العيد بجلباب على شكل "علم قطر" بالمنوفية

    أخبار
  • مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيل ملابس بالمنوفية

    مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيل ملابس بالمنوفية

    أخبار

إعلان

eecec1b61d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس