مصرع 4 أشخاص في تصادم بموكب زفاف بالمنوفية

شبين الكوم - أ ش أ:

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بسيارة نصف نقل خلال موكب زفاف بمركز أشمون بالمنوفية.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز أشمون يفيد بمصرع كل من "أسامة السيد نصار - 22 عامًا" و"طارق عادل حسين جاب الله - 20 عامًا" و"محمود إمام نصار - 22 عامًا" و"ندي أبو ليلة - عامًا ونصف العام"، وجميعهم من قرية البرانية، وذلك في حادث تصادم دراجتين بخاريتين مع سيارة نصف نقل أمام قرية البرانية بأشمون خلال موكب زفاف عروسين.

انتقلت 4 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أشمون العام.

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء استقلال الأول والثاني والثالث دراجتين بخاريتين للمشاركة في موكب زفاف عروسين أمام القرية اصطدمت الدراجتين البخاريتين بسيارة نصف نقل ما أسفر عن مصرعهم جميعًا.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.