مؤلف «هذا المساء»: تصنيف المسلسل «للكبار فقط» أثر سلبا على العمل

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قال محمد فريد، مؤلف مسلسل "هذا المساء"، إنه كان حريصًا في بناء المسلسل بشكل معقد ومتصاعد؛ حتى يتابع المشاهدون المسلسل لأطول فترة ممكنة.

وأكد فريد، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "بتوقيت مصر" المُذاع على قناة "التليفزيون العربي"، أن تصنيف المسلسل + 18 أثر بالسلب عليه، لافتا إلى أنه لا يتفهم فكرة تصنيفه للكبار فقطـ، لأنه لا يحمل ألفاظ خارجة أو مشاهد جريئة.

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وأضاف مؤلف "هذا المساء"، أن تصنيف المسلسل +18 كان به مبالغة كبيرة، موضحًا أنه لا يوجد معيار واضح للتصنيف، وأنه فوجئ مع عرض الحلقة الأولى بوضع عبارة للكبار فقط على الحلقات.