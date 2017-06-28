أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تناولت العديد من الصحف العالمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، والتى من أهمها تحذير صحيفة الفايننشال تايمز من الانقسام القائم فى دول مجلس التعاون الخليجي، أما صحيفة "التليجراف"تقول إن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" عرضة للهجمات الإلكترونية.



1- الفايننشال تايمز: الخلاف مع قطر يهدد بقاء مجلس التعاون الخليجي

أثر الأزمة مع قطر على مجلس التعاون الخليجي، وجهاديون أجانب عالقون في ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة والموصل، ودعوات للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أجل التغيير، كانت من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

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2- تليجراف: حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" عرضة للهجمات الإلكترونية

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن مخاوف من أن تكون أكبر سفينة حربية بريطانية "الملكة إليزابيث" عرضة لهجمات إلكترونية بعد اكتشاف أنها تعمل بأنظمة "ويندوز إكس بي" قديمة غير محدثة.

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3- الفايننشال تايمز: القمة الأولى بين ترامب ونظيره الكوري الجنوبي ستكون صعبة

أكد الكاتب البريطاني جدعون راخمان، اختلاف شخصية الرئيس الكوري الجنوبي (مون جاي إن) عن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، فالأول حقوقي سابق وليس رجل أعمال.

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4- واشنطن بوست: البنتاجون يدرس إلغاء برنامج التجنيد مقابل الجنسية

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الأمريكية - أن البنتاجون يدرس حاليا خطة لإلغاء عقود ألف مجند أجنبي ليس لهم وضع هجرة قانوني في الولايات المتحدة، مما يعرضهم للترحيل إلى بلادهم.

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