أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا لكابس يونايتد

Google+ Print
مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا لكابس يونايتد مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا لكابس يونايتد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني لفريق نادي ، عن قائمة الفريق الأبيض، والتي ستخوض مباراة كابس يونايتد، والمقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات وشهدت القائمة استبعاد باسم مرسي مهاجم الفريق وعودة أيمن حفني بعد غيابه الفترة الماضية.

وجاءت القائمة على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح.

خط الدفاع: محمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي و علي جبر ومحمود حمدي «الونش» ومحمد مجدي وشوقي السعيد.

شاهد أيضا

خط الوسط: محمود عبد العاطي «دونجا» وأحمد توفيق ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» و مصطفى فتحي و أيمن حفني و صلاح ريكو ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: ستانلي ومايوكا وحسام باولو.

وشهدت القائمة استبعاد باسم مرسي وأسامة إبراهيم لأسباب فنية وأحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم «جنش» للإصابة وطارق حامد للإيقاف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة