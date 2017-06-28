مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا لكابس يونايتد

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أعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض، والتي ستخوض مباراة كابس يونايتد، والمقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات وشهدت القائمة استبعاد باسم مرسي مهاجم الفريق وعودة أيمن حفني بعد غيابه الفترة الماضية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح.

خط الدفاع: محمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي و علي جبر ومحمود حمدي «الونش» ومحمد مجدي وشوقي السعيد.

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خط الوسط: محمود عبد العاطي «دونجا» وأحمد توفيق ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» و مصطفى فتحي و أيمن حفني و صلاح ريكو ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: ستانلي ومايوكا وحسام باولو.

وشهدت القائمة استبعاد باسم مرسي وأسامة إبراهيم لأسباب فنية وأحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم «جنش» للإصابة وطارق حامد للإيقاف.