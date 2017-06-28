خطة جديدة وغياب المهاجم.. ملامح فنية من مباراة الزمالك وبتروجت

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فاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك الثنائي النيجيري معروف يوسف وستانلي، ليرفع الأبيض رصيده إلى 63 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث، بينما بتروجيت ظل برصيد 42 نقطة، قابعاً في المركز الثامن.

وظهر الزمالك بطريقة لعب جديدة غلب عليها السيطرة علي منطقة الوسط وإعطاء حريه هجومية لبعض اللاعبين قبل مواجهة كابس يونياتيد يوم الأحد المقبل.

ونرصد لكم في التحليل التالي أبرز الملامح الفنية من مباراة الزمالك وبتروجت اليوم:

1- طريقة لعب جديدة للزمالك:

بدأ الزمالك المباراة بطريقة 4\3\3 بثلاثي في خط الوسط ( دونجا - أحمد توفيق - معروف يوسف) مع إعطاء حرية هجومية لتوفيق ومعروف لتدعيم خط الهجوم وثبات دونجا في خط الوسط للتأمين الدفاعي.

واعتمد الزمالك على التمريرات الطولية لاختراق دفاعات بتروجيت، وبالفعل نجح في اختراق الفريق البترولي عن طريق تحركات ثنائي خط الوسط أحمد توفيق ومعروف يوسف، وهو ما أسفر عن هدفين للزمالك، حيث جاء الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من شيكابالا لمعروف يوسف، الذي نجع في إحراز الهدف الأول، وجاء الهدف الثاني أيضا من نفس اللعبة، بعد تمريرة رائعة من أحمد توفيق لستانلي الذي انفرد بالمرمى وراوغ الحارس وأحرزها في المرمى.

2- غياب الجبهة اليمني والمهاجم:

يبدو أن معاناة الزمالك من أزمة الظهير الأيمن ستستمر في ظل تراجع مستوى حسني فتحي، وأسامة إبراهيم، وفشل شوقي السعيد في الظهور بمستوى جيد خلال لقاء اليوم، حيث فشل اللاعب في إرسال أية كرات عرضية متقنة خلال شوطي اللقاء، هذا إلى جانب ان تلك الجبهة كانت بها ثغرة واضحة خلال الشوط الأول من الجبهة اليمني.

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هناك مشكلة أخرى يعاني منها فريق الزمالك وهي افتقاد المهاجم الذي يصنع الفارق، حيث شارك حسام باولو في لقاء اليوم أساسيًا لكنه لم يسدد أي كرة صحيحة علي المرمي، بل كان الأكثر فقدًا للكرة، ورغم استبدال باولو والدفع بمايوكا بدلًا منه لم يقدم الأخير أي جديد للفريق.

3- السيطرة علي خط الوسط :

استطاع الزمالك أن يسيطر على منطقة وسط الملعب غالبية أوقات المباراة ويعود الفضل في لك إلى تحركات الثنائي معروف يوسف الذي بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 85%، وأحمد توفيق الذي بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 92%، إلى جانب الدعم الذي كان يلقاه الثنائي من محمد مجدي مدافع الفريق الذي كان يتحرك للأمام ليوفر على زملائه جهد العودة للخلف لاستلام الكرة، وكذلك المساندة من أحمد فتوح، الذي قام بدور دفاعي وهجومي مميز خلال اللقاء.

4- تغيرات إيناسيو:

دفع إيناسيو بإبراهيم صلاح، بدلًا من محمود عبدالعاطي "دونجا"، ويأتي هذا التغيير ليؤكد أن المدرب البرتغالي سيعتمد على أحدهما، في المباراتين القادمتين بدوري الأبطال أمام كابس يونايتد وأهلي طرابس، لتعويض غياب طارق حامد الموقوف.

وجاء خروج شيكا و الدفع بمحمد مسعد، لمنح الأخير الثقة وهذا اللقاء هو الثاني الذي الذي يشارك فيه مسعد، بعد أن غاب عن الفريق منذ بداية الموسم، كما قام إيناسيو بالدفع بالزامبي إيمانويل مايوكا، بدلاً من حسام باولو في الدقائق الأخيرة، إلا أن تلك التغييرات لم تغير من النتيجة أو تضيف للفريق أي جديد

5- التحضير البطئ

تحضير الزمالك أغلب فترات الشوط الثاني كان بطيئا في نقل الكرة ونقل اللعب من الخلف إلى الأمام، وبات واضحًا أنه يفتقد إلى اللاعب الذي ينقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، وأصبح الفريق يعتمد فقط علي الكرات البينية خلف المدافعين، التي كان ينفذها شيكابالا وأحمد توفيق ومعروف يوسف

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