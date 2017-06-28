مصر تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا

القاهرة - (د ب أ):

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء ، مع غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا، دعم بلاده لجهود الأخير وجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا،بحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد ابوزيد.

وقال المتحدث أن شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي قامت بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية تجاه البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها دول جوار ليبيا، "وعلى وجه الخصوص مصر وتونس والجزائر، لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وتشجيعهم على اعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أية اعتبارات قبلية او جغرافية او عقائدية".

وأكد وزير الخارجية على استعداد بلاده الدائم لبذل كل جهد لدعم تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، متمنيا دوام التوفيق للمبعوث الأممي الجديد.

يذكر أن سلامة تولى مهامه كمبعوث للآمم المتحدة إلى ليبيا خلفا لمارتن كوبلر الذي تم خلال ولايته التوصل إلى اتفاق الصخيرات .

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.