10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها تعليق الرئيس الأمريكي على استقالة محررى "سي إن إن" و انتقاد وزير الخارجية الإيرانى لسياسات ترامب، إضافة إلى تصريحات المتحدث باسم حركة "حماس".

1- وزير خارجية إيران: ما يفعله ترامب هدية للإرهابيين

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن أسفه لتأييد المحكمة العليا الأمريكية لتنفيذ جزئي لقرار حظر سفر مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، قائلا إن هذه سياسة خاطئة، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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2- رئيس لبنان: الطائفة المسيحة تعيش أزمات

الرئيس اللبناني ميشيل عون (أ ف ب)

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى التضامن والوحدة بين مختلف الطوائف في المشرق العربي لمواجهة التحديات التي تعصف بدوله.

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3- الناطق باسم حركة حماس: تصعيد إسرائيل في غزة لعبة مكشوفة

المتحدث باسم حركة حماس فوزى برهوم (أ ف ب)

وصف المتحدث باسم حركة حماس الاستهداف الإسرائيلي الأخير لقطاع غزة بأنه "لعبة مكشوفة".

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4- وسيط الأمم المتحدة الخاص إلى قبرص: المفاوضات فرصة فريدة و "الحل ممكن".

وسيط الأمم المتحدة الخاص إلى قبرص اسبن بارث

أعلن وسيط الأمم المتحدة الخاص إلى قبرص، إسبن بارث ايده، أن المحادثات الجديدة لإعادة توحيد جزيرة قبرص التي في سويسرا تشكل "فرصة فريدة"، مضيفا أن "الحل ممكن".

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5- الجبير: قطر بيدها وقف دعم الارهاب

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقائه مع الصحافة الأميركية بواشنطن، إن قرار التوقف عن دعم الإرهاب، في يد السلطات في قطر، مؤكدًا أنه لا تفاوض مع قطر في قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول المُقاطعة، لعودة العلاقات مع الدوحة.

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6- قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: من المتوقع أن تنتهي معركة الموصل

قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبدالغنى الأسدى

أكد مصدر عسكري عراقي أن ما تبقى من تنظيم داعش بالموصل القديمة يقدر ببضعة عشرات من المقاتلين يتحصنون في مساحة لا تتجاوز 600 متر، مكتظة بالمنازل والأزقة الضيقة، وفقا لما جاء في موقع سكاي نيوز.

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7- دونالد ترامب: ثلاثة من مُحرّريها أجبروا على الاستقالة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استقالة مُحرّرين من شبكة "سي إن إن"، بسبب تقرير يزعم وجود علاقة بينه وبين روسيا. واستنكر، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، القرار قائلا: "أجبرت سي إن إن ثلاثة من مُحرّريها على الاستقالة بسبب تقرير كاذب حول (روسيا)، لكن ماذا عن القصص الزائفة الأخرى؟ أخبار وهمية!".

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8- رئيس محكمة العدل الأوروبية: الشركات البريطانية العاملة في الاتحاد الأوروبي سوف تذهب إلى المحكمة

رئيس محكمة العدل الأوروبية

قال رئيس محكمة العدل الأوروبية إن الشركات البريطانية التي تعمل في الاتحاد الأوروبي ستسعى بعد خروج بريطانيا من التكتل إلى أن تشملها ولاية المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بدلا من تجنبها.

9- المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: اتخذنا التدابير الضرورية للرد عليها

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج

أعلنت بكين أنها نقلت "احتجاجات رسمية" الى نيودلهي، وانتقدت "توغلا" لعسكريين هنود في الأراضي الصينية من شأنه أن يؤجج الخلافات الحدودية بين الهند والصين العملاقين الآسيويين.

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10- وزير الدفاع التايلندي: ليس لدينا ميزانية كافية

وزير الدفاع التايلندي براويت وونجسوان.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في تايلاند أنه لا توجد خطط حاليا لشراء أسلحة حربية ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة، وذلك ردا على تقارير إعلامية حول صفقات مخططة لشراء أسلحة أمريكية.

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