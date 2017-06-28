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سائق «قطار الزقازيق» ينقذ الركاب من حادث تصادم

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سائق «قطار الزقازيق» ينقذ الركاب من حادث تصادم سائق «قطار الزقازيق» ينقذ الركاب من حادث تصادم

التحرير

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أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه في أثناء مرور قطار ركاب رقم 244 القادم من الزقازيق إلى طنطا؛ فوجئ سائق القطار بسيارة نصف نقل رقم "8271 ع و ط" معطلة على السكة من مكان غير معد للعبور.

قالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن سائق القطار استخدم الرباط السريع والفرملة للوقوف قبل السيارة بمسافة كافية دون الاصطدام بها، وفر سائق السيارة هاربا تاركا السيارة، التي أبعدها الأهالي عن قضبان السكة الحديد، واستأنف السائق رحلته بالقطار، ووصل طنطا متأخرا 20 دقيقة.

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واتصل رئيس الهيئة بالسائق وشكره على يقظته أثناء العمل، ووافق له على مكافأة فورية لإنقاذة ركاب القطار من حادث مروع.

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التحرير

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