إصابة سعوديين بنجران إثر مقذوف أطلقته عناصر حوثية من الأراضي اليمنية

الرياض - (د ب أ):

أعلن الدفاع المدني السعودي، عن إصابة اثنين بجروح، إثر سقوط مقذوف اطلقته عناصر تابعة لجماعة الحوثي من الأراضي اليمنية على منطقة نجران، جنوب غربي المملكة، اليوم الثلاثاء.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، عبدالله سعيد آل فارع، في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن عناصر الدفاع تلقوا بلاغاً عن "تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، مما نتج عنه تعرض اثنين من المواطنين للإصابة حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح في البيان أن الجهات المعنية باشرت "تنفيذ الإجراءات المعتمدة".

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب السعودية تتعرض لاطلاق مقذوفات عسكرية من داخل الاراضي اليمنية منذ قيام قوات التحالف العربي ،بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور ، بشن طلعات جوية للتصدي للانقلاب الذي قاده الحوثيون وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة في سبتمبر عام 2014.