إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية إثر إطلاق نيران

(مصراوى):

أعلنت قيادة قاعدة ريدستون بولاية ألاباما الأمريكية إغلاقها بشكل مؤقت، وسط أنباء عن إطلاق نار، ولم يعلن أي مسئول عن ما إذا كان مصدر النيران تدريبا أم هجوما، وذلك حسبما أشارت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية.

وبحسب التقرير، قال "ريدستون"، فى بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "حادث اطلاق النار النشط المحتمل" كان فى مبنى مركز سباركمان، مضيفًا أن الحادث قيد التحقيق، لاسيما وان سلامة وأمن قوة العمل ما زالت تحظى بأولوية قصوى".

وذكر المتحدث باسم القاعدة كريستوفر كولستر، في تصريحات ل"فوكس نيوز"، أن القاعدة تلقت تقريرًا يفيد بوجود شخص مسلح داخل مبنى بالقاعدة”، فيما أفادت معلومات بأنه طلب من العاملين بسرعة الابتعاد والاختباء.

من جهته، قال عضو الكونجرس عن مقاطعة ألاباما، روبرت أديرهولت، عبر "تويتر" إن فريقه يتابع الوضع في ريدستون أرسنال، رجاء انضموا إلى دعائي بالسلامة للجميع في القاعدة”.